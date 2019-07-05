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بالصور.. محاولة هروب جماعية للمساجين من المؤسسة العقابية بالأغواط

أخبار الجزائر
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بالصور.. محاولة هروب جماعية للمساجين من المؤسسة العقابية بالأغواط
بقلم ناصر قايدي

سجلت اليوم الجمعة، محاولة هروب جماعية للمساجين، من المؤسسة العقابية بن ناصر بن شهرة، بالأغواط.

وحسب الصور التي تحصلت عليها النهار، فقد حاول عدد من المساجين الهروب من المؤسسة العقابية عبر السطوح.

اعتلوا سقف المؤسسة مهددين بالإنتحار والهروب في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالإفراج عنهم تزامنا مع الذكرى السابعة و الخمسين لعيدي الاستقلال و الشباب.

في حين طوقت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالاغواط، مقر المؤسسة واحتوت عناصر الأمن الداخلي للسجن الوضع على أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في الساعات القادمة.


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