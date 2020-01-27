بالصور.. محتجون يغلقون مقر بلدية حسين في معسكر

تعذر على رئيس دائرة بوحنيفية احتواء الغضب سكان بلدية حسين بولاية معسكر، الذين قاموا يغلق مقر البلدية صبيحة اليوم الإثنين.

أين منعوا “المير” من دخول المقر في وقفة إحتجاجية جاءت تعبيرًا عن الظروف الإجتماعية التي باتت تميز يومياتهم.

المحتجون تمسكوا بمطالبهم بوجوب رحيل “المي”ر كونه بات عاجًزا عن الإستجابة لإنشغالات مواطني البلدية.

محاولات رئيس الدائرة الذي كان مرفوقًا بعناصر فرقة الدرك الوطني حالت دون إجبار الأهالي المحتجين عن رفع التطويق عن مبنى مقر المجلس، والذي اضطر موظفوه لإلغاء الدوام المهني إلى حين صدور قرار من السلطات الولائية، التي كانت محل طلب المحتجين.

وشملت مطالبهم الدعوة إلى إيفاد لجنة تحقيق للتقضي والتحري عن الطرق التي تم بها إعداد القوائم الإسمية للإعانات المالية الموجهة للبناء الريفي.

إلى جانب سبل التوظيف غير المنصفة بحسب بعضهم من عموم مشاكل أبقت بلدية حسين ومداشرها في حالة التريف على مدى عقود.

مضيفين بأّن مشاريع ترميم المدارس الإبتدائية وتهيئة الطرقات والأرصفة كانت محل شبهات إستوجب التحقيق فيها كونها غير مطابقة للمقاييس المعمول بها في التشريع البلدي.