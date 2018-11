بالصور.. محرز جاهز لمواجهة “ساوثهامبتون”

وأجرى فريق مانشستر سيتي اليوم السبت آخر حصة تدريبية له قبل موقعة ملعب “الإتحاد”.

وظهر نجم الخضر بمعنويات مرتفعة قبل مواجهة ساوثهامبتون خاصة في ظل تألقه الكبير مؤخرا.

ويُعول المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” على محرز لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية في البريمرليغ.

Last run out before we meet Southampton! #SharkTeam 🦈 pic.twitter.com/fJGVFbpW7y

— Manchester City (@ManCity) November 3, 2018