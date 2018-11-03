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بالصور.. محرز جاهز لمواجهة “ساوثهامبتون”

الرياضة
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بالصور.. محرز جاهز لمواجهة “ساوثهامبتون” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أبدى النجم الدولي الجزائري رياض محرز جاهزية كبيرة لمواجهة فريق “ساوثهامبتون” أمسية غدا الأحد في الجولة ال11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأجرى فريق مانشستر سيتي اليوم السبت آخر حصة تدريبية له قبل موقعة ملعب “الإتحاد”.

وظهر نجم الخضر بمعنويات مرتفعة قبل مواجهة ساوثهامبتون خاصة في ظل تألقه الكبير مؤخرا.

ويُعول المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” على محرز لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية في البريمرليغ.


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