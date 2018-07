بالصور.. محرز جاهز لموقعة دورتموند الودية

وأبدى نجم الخضر جاهزية كبيرة في هذه الحصة التدريبية التي ركز خلالها المدرب الإسباني بيب غوارديولا على العمل الفني قبل لقاء السبت.

ومن المحتمل أن يكون محرز أساسيا في لقاء فريقه الأول تحسبا للموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز خاصة في ظل غياب نجوم السيتيزن.

ويتربص فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بمدينة شيكاغو الأمريكية منذ ثلاثة أيام تقريبا.

Final prep before our first game back! #mancity pic.twitter.com/hO0qCjcGAp

— Manchester City (@ManCity) July 20, 2018