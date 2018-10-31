بالصور.. محرز محبوب الجميع داخل قلعة السيتيزن

أصبح النجم الدولي الجزائري رياض محرز المحبوب رقم واحد داخل قلعة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تألقه اللافت مؤخرا.

ونشر أمسية اليوم الأربعاء الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صور الحصة التدريبية التي جرت في الصبيحة.

وأظهرت الصور أن محرز أصبح محبوب الجميع خاصة من طرف الطاقم الفني للمدرب الإسباني “بيب غوارديولا” وزملائه اللاعبين.

اللذين غالبا ما يُفضلون مُداعبته في التدريبات والمزاح معه مثلما فعل مُساعد غوارديولا في حصة اليوم.