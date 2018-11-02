بالصور.. محرز مُنتظر في ليستر لهذا السبب !!

زار المدرب الإيطالي السابق لفريق ليستر سيتي الإنجليزي “كلاوديو رانييري” المكان المُخصص لوضع الزهور على روح مالك ورئيس “الثعالب” المتوفي “فيشاي”.

وسار مُساعده السابق “كريغ شيكسبير” على نفس النهج وقام بوضع الزهور حزنا على فراق الرئيس التايلاندي لليستر سيتي الذي لقي حتفه في حادث تحطم مروحيته.

وفعل مُهاجم الفريق الحالي جيمي فاردي وأسطورة فريق ليستر سيتي السابق إيميل هيسكي نفس الخطوة خلال هذا الأسبوع.

وينتظر الجميع في ليستر قدوم محرز في الأيام القليلة القادمة لتعزية عائلة الفريق وكذا مناصري “الثعالب” اللذين عاش معهم أجمل الأوقات.