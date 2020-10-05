بالصور.. محرز وزملائه يتوافدون إلى مقر تربص الخضر

توافد لاعبو المنتخب الوطني، اليوم الإثنين، إلى مقر تربصهم بالنمسا، استعدادا لخوض مبارتين وديتين أمام كل من منتخبي نيجيريا، والمكسيك.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، الصور الأولى لتوافد لاعبي المنتخب الوطني إلى مقر تربصهم.

وكان الوافد الجديد للخضر، مهدي زرقان، من أول اللاعبين الملتحقين بمقر التربص، مبديا بذلك تحمسه لبداية هذه المغامرة.

يُذكر أن الأفناك سيُلاقون نيجيريا في التاسع من الشهر الجاري بالنمسا، على أن ينتقلوا بعدها إلى هولندا لتحدي المكسيك في الـ13 من نفس الشهر.