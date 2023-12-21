بالصور.. محرز ونجوم الخضر يبدون تضامنهم مع فريق مولودية البيض

أبدى نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن عميق تضامنهم مع فريق مولودية البيض، اثر الحادث الأليم الذي تعرض له النادي.

ونشرت لاعبو المنتخب الوطني، على رأسهم القائد رياض محرز، صور وعبارات التضامن مع فريق مولودية البيض، عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “انستغرام.

ونشر محرز، صورة مساعد المدرب، وحارس مرمى مولودية البيض، وأرفها بعبارة “الله يرحمهم”، شأنه شأن عدلان قديورة.

من جهته، قام المهاجم بغداد بونجاح، بالدعاء لفيدي فريق مولودية البيض، بالرحمة والمغفرة، على غرار زين الدين بلعيد، رايس مبولحي، وغيرهم.