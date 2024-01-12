بالصور.. محرز يتسلم بطاقة المشاركة في “كان” كوت ديفوار

تسلم قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، أمس الخميس، بطاقة المشاركة في الطبعة الـ34، من نهائيات أمم إفريقيا المقررة بكوت ديفوار.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، عن اجتماع تعداد وطاقم المنتخب الوطني، بممثلي “الكاف”، والسلطات المحلية الإيفوارية بمقر اقامة الخضر.

وخلال هذا الاجتماع، تسلم محرز، نيابة عن المنتخب الوطني، بطاقة المشاركة في نهائيات أمم إفريقيا، من قبل منسق “الكاف”، كابيلو بوسيلونغ، بحضور زملائه اللاعبين ومختلف أطقم الخضر.

كما تم خلال هذا الاجتماع، مناقشة العديد من الأمور التنظيمية المتعلقة بنهائيات أمم إفريقيا 2023، المقرر انطلاقها يوم غد السبت.