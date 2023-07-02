بالصور.. محرز يحتفل بعيد ميلاد ابنته “ميلا”

احتفل الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس السبت، بعيد ميلاد ابنته “ميلا”.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي، صور محرز، خلال احتفاله بهذه المناسبة، رفقة زوجته تايلور وارد.

كما ظهر الدولي الجزائر، في قمة السعادة، خلال احتفاله بعيد ميلاد ابنته “ميلا” التي أتمت عامها الأول.

يذكر أن رياض محرز، يتواجد حاليا في عطلة صيفية، أين يتمتع رفقة عائلته، قبل مباشرة تحضيراته للموسم الجديد مع ناديه مانشستر سيتي.