بالصور.. محرز يرفع كأس الدوري الانجليزي الممتاز

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بالصور.. محرز يرفع كأس الدوري الانجليزي الممتاز صورة من الاحتفال
بقلم حواز عبد النور

إحتفل أمسية اليوم الأحد فريق مانشستر سيتي بتتويجه بلقب الدوري الانجليزي الممتاز الذي حققه منذ جولات عديدة.

نجوم السيتيزن رفعوا كأس البريمرليغ في أجواء احتفالية كبيرة بملعب “الإتحاد” عقب مواجهة إيفرتون في الجولة ال38 والآخيرة.

النجم الدولي الجزائري رياض محرز ظهر سعيدا جدا برفعه لقبه الثاني هذا الموسم رفقة السيتي في انتظار نهائي دوري أبطال أوروبا.

حساب السيتي على “التويتر” نشر صورة لمحرز أثناء دخوله عقب المواجهة للاحتفال وعلق عليها:”ساحر العرب رياض محرز واثق الخطوة يمشي ملكا”.


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