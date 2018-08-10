بالصور.. محرز يزور فريقه السابق !

قام الجزائري “رياض محرز” لاعب “مانشستر سيتي” بلفتة طيبة اتجاه زملائه السابقين في نادي “ليستر سيتي” الذي يتواجد في مدينة “مانشستر”.

فقد ذهب “محرز” إلى الفندق الذي ينزل فيه كل أعضاء الفريق الذي سيواجه “مانشستر يونايتد” سهرة اليوم في إفتتاح الدوري الإنجليزي.

وتمنى نجم الفوكسيس سابقا كل التوفيق لـ “فاردي” وزملائه خاصة وأنهم سيواجهون “الغريم التقليدي” لنادي “مانشستر سيتي”.

كما أشادت جماهير “ليستر سيتي” باللفتة التي قام بها “محرز” إتجاه الفريق وعبروا عن تشجيعهم للاعب الذي صنع أفراح النادي في وقت سابق.