بالصور.. محرز يستذكر مُخالفته الشهيرة أمام نيجيريا بملعب القاهرة

يبدو أن النجم الدولي الجزائري رياض محرز لم ينسى المُخالفة العالمية التي وقعها في شباك نيجيريا خلال منافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

حيث نشر الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا تُظهر محرز خلال الحصة التدريبية التي اجراها الخضر بملعب القاهرة الدولي وهو بصدد تكرار مشهد المُخالفة التي وقعها في مواجهة الدور نصف النهائي.

وعلق حساب الاتحاد الجزائري لكرة القدم على الصور بعبارة:”هيا نسترجع الذكريات الجميلة مع البطل رياض محرز”.

وكانت تلك المُخالفة وراء تأهل المنتخب الوطني لنهائي الكان والتتويج فيما بعد باللقب على حساب السنغال في النهائي.

حساب “الفاف” يصف المُنتخب بالعائلة الواحدة

ومن جانب آخر وصف حساب “الفاف” المُنتخب الوطني بالعائلة الواحدة عندما نشر أمسية اليوم الثلاثاء صورة تجمع الرباعي عبد القادر بدران، يوسف بلايلي، رامي بن سبعيني ورضا حلايمية خلال تدريبات الخضر وأرفقها بعبارة:”فريق واحد! عائلة واحدة”.

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وأكد متوسط ميدان فريق “توينتي” الهولندي “راميز زروقي” أنه حقق حلمه بالالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري مُضيفا أنه يستمتع كثيرا بالتواجد في تربصات الخضر خاصة في ظل وجود أسماء عالمية على غرار رياض محرز.

وخلال حوار مُطول مع “ESPN” قال اكتشاف الناخب الوطني جمال بلماضي:”أستمتع بكل لحظة أكون فيها في المنتخب الوطني مع لاعبين مثل رياض محرز”.

وأضاف:”إنه حلم منذ أن كنت صغيرا أن ألعب مع الجزائر ، وخاصة أن ألعب مع لاعبين مثل رياض محرز. إنه ليس الوحيد بالمناسبة ، فهناك الكثير من اللاعبين الآخرين الذين يلعبون في الأندية الكبرى”.

وختم:”إنه شيء مختلف تمامًا، لقد كان حلمًا أصبح حقيقة بالنسبة لي وما زال حلمًا. المستوى مرتفع للغاية ويسمح لي بتعلم الكثير خلال فترة قصيرة مدتها أسبوعان”.