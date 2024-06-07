بالصور.. محرز يستمتع بعطلته الصيفية رفقة سليماني ومبولحي

يستغل الدولي الجزائري، رياض محرز، الفترة الحالية، من أجل الاستمتاع بعطلته الصيفية، قبل مباشرته التحضيرات للموسم المقبل.

ونشر محرز، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، صور له خلال استمتاعه بعطلته الصيفية.

كما أظهر الدولي الجزائري، في هذه الصور، الثنائي اسلام سليماني، ورايس مبولحي، المتواجدين معه في عطلته.

يذكر أن كل من رياض محرز، واسلام سليماني، لم يتم استدعائهما من طرف الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، لمبارتي غينيا، وأوغندا، برشم تصفيات كأس العالم 2026.