بالصور.. محرز يصل السعودية استعدادا للاندماج في تدريبات الأهلي

وصل الدولي الجزائري رياض محرز إلى السعودية، اليوم الأحد، ليلتحق بناديه الجديد الأهلي السعودي الذي انظم اليه مؤخرا.

واعلن نادي الأهلي السعودي عبر صفحته الرسمية على تويتر. عن وصول محرز، حيث نشر له عدد من الصور و عنون “محرز وصل”.

وتواجد قائد الخضر الأيام القليلة الماضية في فريقه السابق مانشستر سيتي، حيث أقضى أموره الشخصية مع حامل لقب البريمرليغ الموسم الماضي.

يشار، إلى ان رياض تفاعل مع خسارة فريقه السابق لنهائي درع الاتحاد الإنجليزي. لصالح ارسنال.

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