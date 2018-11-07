بالصور.. محرز يصل ملعب “الإتحاد” بتركيز كبير

ظهر النجم الدولي الجزائري رياض محرز بتركيز شديد لحظة وصوله “ملعب الإتحاد” رفقة فريقه “مانشستر سيتي” الإنجليزي أمسية اليوم الأربعاء.

ويُعول لاعب الخضر على أداء لقاء في المستوى وإثبات جدارته مرة آخرى بعد أن أعاده المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” للتشكيلة الأساسية.

وغابت الإبتسامة المعهودة على رياض محرز لحظة وصوله لمعقل السيتيزن مايؤكد أنه مُركز بشكل كبير على لقاء “شاختار دونيتسك الأوكراني”.

ويتواجه الفريقان الإنجليزي والأوكراني سهرة اليوم الأربعاء لحساب الجولة ال4 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.