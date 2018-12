بالصور.. محرز يصنع الحدث في مستشفى الأطفال بمانشستر !!

وقام نجم الخضر رفقة نجوم السيتيزن والمدرب الإسباني “بيب غوارديولا” بزيارة الأطفال المرضى في إجراء سنوي تقوم به الأندية الكبيرة في إنجلترا.

وقام محرز ،ساني ،ستيرلينغ والبقية بإدخال الفرحة في قلوب الأطفال كما قاموا بمنحهم هدايا عديدة مثلما أشار إليه الحساب الرسمي للسيتي في “التويتر”.

وظهر رياض محرز في قمة السعادة وهو يُبادل الأطفال المرضى أطراف الحديث خاصة وأنه أصبح معشوقهم الأول منذ إنضمامه للسيتي في الميركاتو الصيفي الماضي.

Our City stars brought festive cheer and lots of gifts to hundreds of children across Greater Manchester!#mancity visited the Royal Manchester Children’s Hospital, Francis House, The Christie and Wythenshawe Starlight Unit, taking part in festive fun! pic.twitter.com/wB9APQLwsm

— Manchester City (@ManCity) December 13, 2018