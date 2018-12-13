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بالصور.. محرز يصنع الحدث في مستشفى الأطفال بمانشستر !!

الرياضة
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بالصور.. محرز يصنع الحدث في مستشفى الأطفال بمانشستر !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

صنع اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري رياض محرز الحدث في مستشفى الأطفال الموجود بمدينة مانشستر الإنجليزية.

وقام نجم الخضر رفقة نجوم السيتيزن والمدرب الإسباني “بيب غوارديولا” بزيارة الأطفال المرضى في إجراء سنوي تقوم به الأندية الكبيرة في إنجلترا.

وقام محرز ،ساني ،ستيرلينغ والبقية بإدخال الفرحة في قلوب الأطفال كما قاموا بمنحهم هدايا عديدة مثلما أشار إليه الحساب الرسمي للسيتي في “التويتر”.

وظهر رياض محرز في قمة السعادة وهو يُبادل الأطفال المرضى أطراف الحديث خاصة وأنه أصبح معشوقهم الأول منذ إنضمامه للسيتي في الميركاتو الصيفي الماضي.


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