بالصور.. محرز يعود إلى أوروبا عبر طائرة خاصة

شد قائد الخضر رياض محرز طريق العودة إلى فرنسا بعد اختتام مهمته مع المنتخب الوطني الجزائري يوم أمس بمناسبة لقاء تونس الودي.

ونشر النجم الجزائري صورته عبر ستوري له على صفحته الرسمية في “انستغرام” على متن طائرة خاصة.

ورافق رياض محرز النجم الجزائري الأخر، بدر الدين بوعناني، الذي ظهر وهو سعيد جدا برفقته عبر الطائرة الفخمة.

وكان بوعناني قد سبق زميله في المنتخب بنشر الصورة عبر ستوري له، قبل أن يقتطفها محرز و يعيد نشرها من جديد.

ويبدو أن رفقة رياض إلى أوروبا، قد تكون فائدتها كبيرة على مهاجم نيس الفرنسي الذي يسير بنفس خطاه.

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