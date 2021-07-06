بالصور.. محرز يقضي الجزء الثاني من العطلة بشواطئ “كان” رفقة والدته شقيقته وخطيبته تايلور”

إختار اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز شواطئ كان جنوب فرنسا لقضاء الجزء الثاني من عطلته الصيفية رفقة شقيقته الصغرى “إيناس” وشقيقه وليد ووالدته بالإضافة إلى خطيبته البريطانية “تايلور وارد” وصديقه المقرب “يويو”.

ونشرت شقيقة رياض محرز “إيناس” كواليس السفرية على متن طائرة خاصة إلى مدينة كان جنوب فرنسا،، في حين إلتحقت تايلور وارد في رحلة أخرى من بريطانيا رفقة صديق رياض محرز “بوكار”.