بالصور.. محرز يُضاعف العمل ويرد على غوارديولا

يبدو أن النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، يُريد استرجاع مستواه بسرعة كبيرة مع فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

والدليل على ذلك ما أظهرته صور الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء.

حيث ظهر “ساحر العرب” يتدرب بجدية كبيرة داخل قاعة تقوية العضلات في رسالة واضحة للمُدرب الاسباني، بيب غوارديولا.

وكان “بيب” قد قال قبل أيام بأن محرز عليه مُضاعفة العمل في التدريبات وحتى في أيام الراحة من أجل استرجاع مستواه.