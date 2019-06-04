بالصور.. “محرز” يُهدي قميصه لسفارة مصر بالجزائر !!

أهدى النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” قميص الخضر الخاص به لسفارة جمهورية مصر بالجزائر.

ونشرت الصفحة الخاصة بالسفارة على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” صورتين لمحرز وهو بصدد الإمضاء على القميص وتقديمه.

وأرفقت الصفحة الصورتين ب:”في لفتة طيبة من مسئولي الإتحاد الجزائري لكرة القدم وتعبيرًا عن العلاقات الأخوية بين البلدين على الصعيدين الشعبي والرياضي، فقد أهدى اليوم نجم المنتخب الجزائري رياض محرز قميصه لسفارة جمهورية مصر العربية بالجزائر”.

“هذا وتتمنى السفارة للمنتخب الجزائري الشقيق التوفيق في البطولة وتمثيل بلد المليون ونصف مليون شهيد خير تمثيل في المحفل الإفريقي الرياضي الأكبر على أرض بلدهم الثان مصر”.