بالصور.. محرز يتعرض إلى حادث مرور

كشفت صحيفة “ذي صن” البريطانية، اليوم الجمعة، عن تعرض الدولي الجزائري رياض محرز إلى حادث مرور في إنجلترا.

وأكدت الصحيفة الواسعة الانتشار في بريطانيا، أن سيارة محرز تعرضت للحادث من نوع “AUSI RS6” حينما اصطدمت سيارته بشاحنة بيضاء في منطقة “شورلي هول لاين” بضواحي “تشيشر” الواقعة شمال غرب إنجلترا.

وقالت أن الاصطدام وقع أمس الخميس، لكن لم تكشف عن من كان يقودا السيارة التي تبلغ قيمتها 220 ألف جنيه إسترليني.

ويتوجد نجم الأهلي السعودي في عطلة سنوية بإنجلترا، منذ أيام، بعد اسدال الستار على الموسم الكروي في الدوري السعودي.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more-