بالصور.. محليو الخضر يجرون آخر حصة تدريبية في تربص الإمارات

أجرى المنتخب المحلي حصة تدريبية أخيرة سهرة أمس الخميس بملعب الوصل في الإمارات العربية قبل موعد مواجهة الكويت .

وخصّص مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة الحصة التدريبية، للجانب الفني والبدني، كما أكّدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان لها، أنّ “الماجيك” وضع الروتوشات الأخيرة على كتيبته التي ستواجه الكويت.

يذكر أنّ المباراة الودية مبرمجة ضمن استعدادات المنتخب الوطني لـ “الشان” المقبل الذي ستحتضنه الجزائر.

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