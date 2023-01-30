بالصور.. محليو الخضر يحظون بزيارة خاصة قبل نصف نهائي الشان

حظي أمسية اليوم الإثنين المُنتخب الوطني المحلي بزيارة خاصة قبل مواجهة الدور نصف النهائي من مُنافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.

وعرفت الحصة التدريبية الأخيرة للمحليين قبل مواجهة مُنتخب النيجر تواجد أطفال التريزوميا.

حيث استقبلت عناصر المنتخب المحلي الأطفال الذين كانوا مرفوقين بعائلاتهم بحفاوة كبيرة.

وتُجرى في هاته الأثناء الحصة التدريبية الأخيرة للمحليين بالملعب الملحق للمركب الرياضي ميلود هدفي بوهران.