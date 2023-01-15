بالصور.. محليو الخضر يستأنفون التدريبات استعدادا لمواجهة اثيوبيا

شرع محليو الخضر في الاستعداد لمباراة اثيوبيا الثلاثاء المقبل بملعب نيلسون مانديلا تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة.

وقام بوقرة بتقسيم الكتيبة الوطنية إلى تشكيلتين، في استعدادات أمس. حيث برمج حصة تدريبية انفرادية تخص كل من قندوز و بلخيثر و عبد اللاوي إلى جانب لعوافي وميرازيق بداية من الساعة الثالثة مساء.

في حين برمج “الماجيك” حصة تدريبية أخرى للبقية التي تخص كل من دراوي. قندوسي و مزيان إلى جانب الحمري و محيوص، بداية من 5:40 سا.

كما تدرّب بكسير بشكل منفرد هو الأخر في نفس التوقيت.

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