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الرياضة

بالصور.. محليو الخضر ينهون الشوط الأول بالتعادل أمام ليبيا

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. محليو الخضر ينهون الشوط الأول بالتعادل أمام ليبيا
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أنهى المنتخب الوطني المحلي الشوط الأول من مباراة ليبيا بتعادل سلبي بملعب “نيلسون مانديلا”، في اطار منافسة كأس افريقيا للمحليين التي تجري بالجزائر.

وكاد المهاجم مزيان و رفقائه أن يفتتحوا باب التسجيل لولا رعونة المهاجمين وغياب الفعالية.

كما قدّم اشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة اداء جيّد مع تشكيل عدد من الهجمات و المرتدات في الوقت نفسه، وسط حضور جماهيري كبير في اللقاء الافتتاحي.

ومن المنتظر، ان يقوم الماجيك بتغييرات في الشوط الثاني قصد التسجيل و حسم المباراة لصالح الجانب الجزائري.

رابط دائم : https://nhar.tv/kv5Xg
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