بالصور.. محليو الخضر ينهون الشوط الأول بالتعادل أمام ليبيا

أنهى المنتخب الوطني المحلي الشوط الأول من مباراة ليبيا بتعادل سلبي بملعب “نيلسون مانديلا”، في اطار منافسة كأس افريقيا للمحليين التي تجري بالجزائر.

وكاد المهاجم مزيان و رفقائه أن يفتتحوا باب التسجيل لولا رعونة المهاجمين وغياب الفعالية.

كما قدّم اشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة اداء جيّد مع تشكيل عدد من الهجمات و المرتدات في الوقت نفسه، وسط حضور جماهيري كبير في اللقاء الافتتاحي.

ومن المنتظر، ان يقوم الماجيك بتغييرات في الشوط الثاني قصد التسجيل و حسم المباراة لصالح الجانب الجزائري.