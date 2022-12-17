بالصور.. محليو الخضر ينهون الشوط الأول بالتعادل أمام السنغال

أنهى المنتخب المحلي الوطني بقيادة مجيد بوقرة الشوط الأول من مباراة السنغال بتحقيق بملعب عنابة في إطار الاستعدادات لـ “الشان” المقبل.

و تمكّن منتخب السنغال من فتح باب التسجيل في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول. قبل أن يعادل المنتخب الوطني عن طريق المتألق احمد قندوسي في الدقيقة 27.

وتجري المباراة وسط حضور جماهير متوسط رغم فتح الأبواب الجمهور لمتابعة ما يفعله الناخب الوطني مجيد بوقرة و لاعبيه.

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