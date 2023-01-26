بالصور.. محليو الخضر يواجهون كوت ديفوار بالقميص الأبيض  

خلص الاجتماع التقني للجنة تنظيم شان الجزائر الذي جرى اليوم بفندق الماريوت إلى آن محليو الخضر سيدخلون مباراة الغد بالقميص الأبيض.

وقالت أن منتخب كوت ديفوار سيدخل بالقميص البرتقالي في مباراة ربع نهائي الشان التي ستجري بملعب نيلسون مانديلا.

يذكر، مباراة ربع نهائي ستجري بملعب نيلسون مانديلا ببراقي. بداية من 17:00 سا بالتوقيت المحلي وسط حظور جماهيري منتظر بشكل كبير.

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