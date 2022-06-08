بالصور.. محليو “الخضر” يواصلون التحضيرات لمواجهة كونغو الديمقراطية

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” عن استعداد محليو “الخضر” لمواجهة كونغو الديمقرايطة غدا بملعب 5 جويلية الاولمبي لحساب الجولة الاولى عن الدورة الرباعية المنظمة تحسبا لـ “شان” 2023.

كما نشر الفاف صور اللاعبين وهم يواصلون التحضير للمباراة المهمة غدا التي ستجري على 20:30 سا.

يحدث هذا. قبل موعد إنهاء الدورة بمباراة السنغال يوم الإثنين 13 جوان بملعب تشاكر بالبليدة حسب البرنامج المسّطر.

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