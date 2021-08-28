بالصور.. محليو الخضر يواصلون تحضيراتهم لمُلاقاة بورندي

واصل المنتخب الوطني المحلي، تحضيراته لمُلاقاة بورندي وديا، في ثاني وآخر لقاء لأشبال المدرب مجيد بوقرة، خلال التربص المُقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار تحضيرات الخضر لدورة كأس العرب نهاية العام الجاري.

وتم توفير كل ظروف العمل في أجواء إحترافية لأشبال “الماجيك“، والذين قضوا أياما مميزة في قطر، وسيكونون على موعد مُلاقاة بورندي، بعد أن تجاوزوا قبلها سوريا بهدفين مُقابل واحد، مؤكدين النسق العالي الذي يتواجدون فيه وهم الذين ختموا أجواء البطولة الوطنية منذ أيام قليلة فقط.

يُذكر بأن المحليين ومنذ بداية مشوارهم مع بوقرة، وهم يُقدمون عروضا طيبة ولو أنهم لم يلعبوا سوى في مُناسبتين فقط أمام سوريا وقبلها أمام ليبيريا.