بالصور.. محليو الخضر يُجرون أول حصة في سيدي موسى

أجرت عناصر المنتخب الوطني المحلي، أول حصة تدريبية لها بمركز التحضيرات بسيدي موسى، صبيحة اليوم الإثنين، تحت إشراف مجيد بوقرة وطاقمه المُساعد الجديد والذي يعرف تواجد كل من جمال الدين مصباح ومدرب الحراس محمد بن حمو.

وسيكون أشبال “الماجيك” على موعد في الساعات القليلة القادمة، مع السفر الى الدوحة القطرية، حيث سيُلاقون وديا كل من بورندي وسوريا، في موعدين مهمين لنجوم البطولة الوطنية، بعد أن أبهروا الجميع في ظهوره السابق أمام ليبيريا والتي قهروها بخماسية كاملة.

وسيكون التعداد الحالي، مُطالبا بإيجاد معالمه سريعا، وهو الذي فقد خدمات كل من الهداف عمورة والجناح الطائر غشة، اللذين توجها للإحتراف الأوروبي.

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