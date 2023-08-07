بالصور.. محمد تومي يلتحق بالدوري الإماراتي

رسّم المهاجم الأسبق لفريق أمل الأربعاء، زين محمد تومي، اليوم الإثنين، انتقاله إلى الدوري الإماراتي، لخوض تجربة احترافية.

وأعلن نادي الظفرة الإماراتي، الناشط في الدرجة الثانية، عبر “تويتر”، عن ضمه رسميا خدمات تومي، في صفقة انتقال حر.

كما أرفقت إدارة النادي الإماراتي، هذه التغريدة، بمجموعة من الصور خلال تقديمها لمستقدمها الجديد.

يذكر أن المهاجم السابق لفريق أمل الأربعاء، زين محمد تومي، نصب نفسه الموسم الماضي هداف البطولة الوطنية المحترفة.