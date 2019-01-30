بالصور.. مدارس الطارف تغرق في الفيضانات والدراسة تتوقف

توقفت الدراسة في معظم مدارس ولاية الطارف، بسبب تسرب الأمطار إلى الأقسام ما أدى إلى انهيار بعض من أجزاء المرافق على غرار المطاعم.

الفيضانات اجتاحت عدة مؤسسات تربوية، على غرار ثانويات الشريف مرزوق بالطارف و سراي أحمد بعين العسل ومتوسطة لبرق موسى وعدة مدارس ابتدائية عبر إقليم الولاية.

و قد تدخلت مصالح الحماية المدنية، لإمتصاص المياه في هذه المدارس من أجل عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بداية من يوم غد.

وفي المقابل طالب أولياء التلاميذ السلطات العمومية، التدخل لإصلاح قنوات الصرف وإعادة تهيئة تلك المؤسسات.

وأؤكد مدير التربية في تصريح خص به “النهار” أنه فعلا توقفت الدراسة في عدة مدارس بسبب الفيضانات التي اجتاحت المؤسسات التربوية.

وخاصة على مستوى الثانويات والمتوسطات، مضيفا أن مصالحه تتابع الوضع بالتنسيق مع الوالي الذي جند امكانات كبيرة لضمان عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.