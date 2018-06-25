بالصور.. مدافع الخضر يوقع لنادي الفتح السعودي

رسم المدافع السابق لنادي شباب بلوزداد، الدولي الجزائري، محمد نعماني، انضمامه لنادي الفتح السعودي، خلال الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي الفتح السعودي، رسميا، تعاقده مع مدافع المنتخب الجزائري، محمد نعماني، بعد توصل الطرفين لاتفاق نهائي بخصوص تفاصيل العقد.

وبهذا يكون مدافع الخضر، قد وقّع على أول عقد احترافي في مسيرته الكروية، بعد تألقه في الموسمين الماضيين، رفقة ناديه السابق شباب بلوزداد.

يذكر أن المدافع المحوري محمد نعماني، كان محل أطماع العديد من الأندية الجزائرية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، على غرار وفاق سطيف وشبيبة القبائل.