بالصور.. مداني يلتحق بشبيبة القبائل

أعلنت الشركة المالكة لأسهم نادي شبيبة القبائل “موبيليس”، اليوم الخميس، عن التعاقد مع المدافع الدولي، مداني محمد أمين، قادما من صفوف شباب قسنطينة.

وحسب بيان شركة موبيليس، عبر صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك”، فقد تم ترسيم التحاق اللاعب مداني محمد أمين بعقد مدته ثلاث سنوات بفريق شبيبة القبائل.

بعد إجتماع كل من الرئيس المدير العام شركة “موبيليس”، شوقي بوخزاني بمقر المديرية العامة، رفقة كل من الطاقم الإداري والفني للنادي متمثلاً في الهادي ولد علي رئيس مجلس الإدارة، مدان حكيم المدير العام للنادي، كريم دودان، المناجير العام، و مدرب الفريق بن شيخة عبد الحق.

وأوضحت شركة موبيليس في بيانها، أن هذه الخطوة تأتي كدليل على الجهود المكثفة والإصرار على بناء الفريق بما يؤهله لتحقيق الطموحات المستقبلية، و‏استمرارًا للتحضيرات الجارية لنادي شبيبة القبائل للموسم الكروي القادم.