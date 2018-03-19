بالصور.. مداهمة ورشة سرية لتصنيع “ويسكي تفرانت” بغرداية

داهمت عناصر الشرطة بأمن ولاية غرداية مصنعا سريا لإنتاج المشروبات الروحية وهو نوع من أنواع الويسكي التقليدي يسمى بالعامية “تفرانت”.

أين تمكنت من حجز العديد من قارورات الويسكي المصنع محليا المعد للترويج ، ووسائل وأجهزة تستعمل في إعداده.

على غرار العديد من قدور الضغط البخاري وأنابيب التقطير وبراميل والعديد من القارورات مختلفة الأحجام.

و40 لتر من الويسكي التقليدي، إضافة إلى كمية من المواد الاولية التى تستخدم في صناعة الخمر من بينها تمور مخمرة.

حيث تم توقيف متورط واحد فيما لاذ 4 اخرين بالفرار اين يتم البحث عنهم .

وامرت محكمة غرداية بايداع الموقوف بتهم متعددة من بينها إنشاء ورشة لصناعة مشروبات كحولية تقليدية بدون رخصة من أجل البيع.

وممارسة نشاط صناعي بدون الحصول على رخصة مسبقة لإنتاج المشروبات الكحولية.

وممارسة نشاط تجاري بدون سجل وعدم مراقبة مطابقة المنتوج قبل عرضه في السوق.

وعدم احترام إلزامية المنتوج الموضوع للاستهلاك وانعدام التقييد و استعمال المواد غير المطابقة للنماذج الرسمية.