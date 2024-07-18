بالصور.. مدرب سوسطارة يقوم بزيارة تفقدية لمركبي 5 جويلية ونيلسون مانديلا
بقلم عزيز طالبي
قام مدرب فريق إتحاد العاصمة نبيل معلول، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لمركبي 5 جويلية الأولمبي ونيلسون مانديلا بالعاصمة.
كما زار معقل الفريق ملعب عمر حمادي، أين إطلع على المرافق والتعرف على المعالم بشكل أكبر، و هي الملاعب الثلاث الذي اعتاد عليها الفريق العاصمي الاستقبال بها.
ورافق المدرب التونسي نبيل معلول كل من رئيس مجلس الإدارة عثمان سحبان و المنسق حمزة كودري.
وكان معلو قد حل أمس بالجزائر، أين أتم إجراءات الرسمية لتولي العارضة الفنية لفريق “سوسطارة”.
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