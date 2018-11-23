بالصور.. مدرسة أشبال الأمة بسطيف تفوز بمسابقة بين الثانويات 2018-2019

فازت أمس مدرسة أشبال الأمة بسطيف مسابقة “بين الثانويات”، للموسم الدراسي 2018-2019، ضد منتخب ثانويات ولاية الطارف.

المسابقة اقسمت بمقر الإذاعة الجهوية بسطيف ضمن البرنامج الإذاعي “بين الثانويات” والذي تشارك فيه مدراس أشبال الأمة للمرة الثانية.

تنافس المنتخبان في كل من مادة اللغة العربية، الرياضيات، الفيزياء، الجغرافيا والإنجليزية.

ليفوز في هذه المنافسة منتخب مدرسة أشبال الأمة بسطيف بنتيجة 40.5 مقابل 23.5 لمنتخب ثانويات ولاية الطارف.

يسجل هذا الفوز ضمن الأدوار التصفوية على المستوى الوطني ويؤكد نوعية التكوين الذي تضمنه مؤسسات التكوين في الجيش الوطني الشعبي.

لاسيما في مدارس أشبال الأمة التي تعتبر الخزان الذي لا ينضب لإطارات المستقبل.

للإشارة منتخب مدرسة أشبال الأمة بسطيف، فاز بنهائي الطبعة الماضية من المسابقة ضد ثانويات سكيكدة بنتيجة 42 نقطة لـ35.5 نقطة.