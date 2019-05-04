بالصور.. مديرية الشؤون الدينية بغرداية تضع الروتوشات الأخيرة للبرنامج الديني في رمضان

اجتمع مدير الشؤون الدينية في غرداية عبد القادر الأمير مع كل ائمة الولاية بمسجد على ابن أبي طالب بحي الحاج مسعود.

أين تم وضع الروتوشات الأخيرة للبرنامج الديني المسطر لشهر رمضان الفضيل.

حيث تم اثراء البرنامج بما يتوافق مع الأحداث التي تعيشها الجزائر ليلعب الإمام دوره التوعوي و يمارس مهامه الدينية بكل حرية.

وركز مدير الشؤون الدينية عبد القادر الأمير على ضرورة ان يسترجع الإمام مكانته في وسط المجتمع بصفته المرجعية الدينية التي يلتقي فيها كل الجزائريين.

هذا الي جانب إعطاء هذا الشهر مكانته الروحية من خلال تكثيف النشاطات الدينية ولم الشمل.