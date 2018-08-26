بالصور.. مدير “أوبيجيي” وهران يضع أخر الرتوشات لترحيل عائلة سلسبيل

استقبل بعد ظهر اليوم، رئيس بلدية بئر الجير بوهران أمين قنفوذ، بمقر البلدية، عائلة الطفلة المغدورة “سلسبيل”.

التي كانت برفقة النائبين البرلمانيين مير محمد الصغير، وجمال خليل، حيث جدد مواساته للعائلة.

وأكد وقوفه إلى جانبها في مأساتها هذه، كما أعطى تعليمات لمصالحه، لتسهيل مهمة استخراج جوازي السفر، لوالدة سلسبيل وأختها رميسا.

لتمكينهما من مرافقة والد “سلسبيل” إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وأعلن عن تكفله برسوم جوازي السفر، وأكد أنه سيقدم يد العون لعائلة الفقيدة.

وبحضور إمام مسجد النعمان بن بشير، تمت قراءة الفاتحة على روح الفقيدة.

وبعدها مباشرة عادت العائلة لمقر سكنها لملاقاة المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بارود.

الذي زار العائلة تنفيذا لتعليمات والي وهران مولود شريفي، الذي وعد بترحيل العائلة إلى مسكن لائق.

بعيد عن الحي الذي عاشت فيه مأساة فقدان الشهيدة سلسبيل.

و كان النائب مير محمد حاضرا رفقة النائب جمال خليل، حيث أكد النائب مير أنه سيسهر على تنفيذ الوعود المقدمة للعائلة.

وأنه سيرافق والدي سلسبيل وأختها رميسة إلى مطار أحمد بن بلة بوهران، يوم الرحلة إلى البقاع المقدسة.

وثمن بالمناسبة موقف هذه العائلة المُجاهدة والمكلومة، التي رفضت أن تستغل بعض الجهات مأساتها لإشعال نار الفتنة في البلاد.