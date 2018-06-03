بالصور.. مدينة تبسة تغرق في النفايات بسبب إضراب عمال النظافة

تغرق ساحة وسط مدينة تبسة وشوارعها وأحيائها في أكوام النفايات المترامية في كل مكان مما تسبب في تشوه المنظر العام.

إضافة إلى إنتشار الروائح الكريهة والحيوانات الضالة والحشرات بسبب دخول عمال النظافة في إضراب عن العمل .

وجاء هذا التراكم غير المسبوق في عز شهر الصيام بعد أن قررعمال المؤسسة الولائية المكلفة بنظافة مدينة تبسة الدخول في إضراب مفتوح عن العمل.

حيث لم يرفعوا هذه القاذورات منذ اسبوع تنديدا بتدهور وضعيتهم المهنية وتأخر صب أجورهم.

مصالح الأمن فتحت تحقيقا في الموضوع وتنقلت الى غاية مقر المؤسسة اين تم معاينة عتادهم ووضعية الحظيرة بأمرمن وكيل الجمهورية.

كل ذلك دون تسجيل تدخل واضح من طرف والي الولاية ومصالح البلدية التي يبدو أن الأمر تجاوزها موازاة مع استمرار الموقع الرسمي للولاية.

يروج لمعلومات عن التنمية وتحسن الإطار المعيشي افتراضيا دون تسجيل هذا التطور في يوميات المواطنين الذي عبروا عن عميق غضبهم.

واستيائهم من الحالة الكارثية التي أصبحت تعيشها الولاية بفعل فشل السلطات في تسيير ملف القمامة وأيضا عدم التحكم في تسربات المياه الشروب والمياه القذرة.

حيث أصبح ترويج الموقع إلى أن أطرافا تسعى إلى طمس المجهودات المبذولة محل سخرية واستهزاء.