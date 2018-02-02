بالصور..”مراد مازار” يُكرّم رئيس الفـيفـا “إنفانتينو”

كرّم رئيس الإتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي الجزائري، مراد مازار، رئيس الفيفا جياني إنفانتينو على هامش أشغال الدورة الـ40 لجمعية العامة للكاف.
وقدّم مراد مازار نيابة عن الجزائر والإتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي تكريمات لرئيس الهيئة العالمية لكرة القدم.
كما شملت التكريمات أيضا رئيس الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم “أحمد أحمد” كعرفان لما يُقدمه الملغاشي لتطوير الكرة في القارة السمراء.
للإشارة، عرفت أشغال الدورة الـ40 لجمعية العامة للكاف حضور قوي للوفد الجزائري تحت تغطية إعلامية وطنية وحيدة متمثلة في قناة “الـنـهار”.
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