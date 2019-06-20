بالصور..مراسم تخرج الدفعات بالمدرسة التطبيقية للغواصين بوهران‎

أشرف العميد عبد العزيز شعلال قائد الواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية على مراسم تخرج الدفعات للسنة التدريبية 2018-

2019، يوم 20 جوان 2019، بالمدرسة التطبيقية للغواصين في وهران، وفق بيان لوزراة الدفاع الوطني، اليوم الخميس .

وأوضح المصدر، أنه بعد تقليد الرتب للطلبة الضباط المتخرجين وتوزيع الشهادات للطلبة المتفوقين، قام العميد قائد الواجهة البحرية الغربية

رفقة قائد المدرسة بتكريم عائلة “الشهيد بن محمد مصطفى” المدعو “الكبداني” الذي سميت به الدفعات المتخرجة من المدارس

وهي الدفعة الخامسة لمتربصي دروس “التطبيق”، و الدفعة الرابعة لمتربصي شهادة عسكرية مهنية درجة ثانية.