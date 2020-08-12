بالصور.. مراسم تخرج الدفعات بمدرسة ضباط الصف للعتاد بعين الترك في وهران

أشرف اللواء دوايسية عبد الكريم قائد الجو للناحية العسكرية الثانية على مراسم تخرج الدفعات للسنة التدريبية 2019-2020، بمدرسة ضباط الصف للعتاد الشهيد بن درواة عبد القادر بعين الترك في وهران .

وحملت الدفعات المتخرجة من المدرسة إسم “الشهيد لحمر شريف عثمان” ليتم بعدها تقليد الرتب للطلبة الضباط المتخرجين و توزيع الشهادات على الطلبة المتفوقين.

الدفعات المتخرجة من المدرسة الدفعة الثامنة لضباط الصف العاملين، أهلية عسكرية مهنية درجة ثانية.

الدفعة الواحد و الثلاثون لضباط الصف العاملين، أهلية عسكرية مهنية درجة أولى.

الدفعة الثامنة و الخمسون للطلبة ضباط الصف، شهادة مهنية عسكرية درجة ثانية.

على هامش هذا الحفل تم تكريم عائلة “الشهيد لحمر شريف عثمان” من طرف اللواء دوايسية عبد الكريم قائد الجو للناحية العسكرية الثانية رفقة قائد المدرسة وبحضور مجموعة من الإطارات.