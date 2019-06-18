بالصور.. مراسم تخرج الدفعات بمدرسة ضباط الصف بوهران

أشرف اللواء لحاج لعروسي جمال نائب قائد الناحية العسكرية الثانية على مراسم تخرج الدفعات للسنة التدريبية 2018-2019، اليوم ، بمدرسة ضباط الصف للعتاد الشهيد بن درواة عبد القادر- عين الترك بوهران.

بعد تقليد الرتب للطلبة المتخرجين و توزيع الشهادات للمتفوقين قام اللواء رفقة قائد المدرسة بتكريم عائلة الشهيد البطل “مصطفاي سليمان” الذي سميت الدفعات المتخرجة باسمه.

الدفعات المتخرجة من المدرسة هي الدفعة السابعة لضباط الصف العاملين أهلية عسكرية مهنية درجة ثانية.

والدفعة الثلاثون لضباط الصف العاملين أهلية عسكرية مهنية درجة أولى، والدفعة السابعة و الخمسين للطلبة ضباط الصف العاملين شهادة مهنية عسكرية درجة ثانية.