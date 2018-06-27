بالصور..مراسم تخرج 10 دفعات جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة

أشرف، أمس، اللواء شريف عبد الرزاق قائد الناحية العسكرية الرابعة على حفل تخرج 10 دفعات جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة الشهيد “خوجة مصطفى” المدعو “سي علي” ببسكرة.

وشملت الدفعات الدفعة 46 دروس إتقان الضباط، الدفعة 23 دروس تطبيق الضباط، الدفعة العشرون 20 مدرب مظلي، الدفعة 28 الأهلية العسكرية المهنية الدرجة الثانية.

الدفعة 46 الأهلية العسكرية المهنية الدرجة الأولى، الدفعة 8 الأهلية العسكرية المهنية الدرجة الأولى مكونين، الدفعة 20 الأهلية العسكرية للتربية البدنية المختصة الدرجة الثانية.

والدفعة 21 الأهلية العسكرية للتربية البدنية المختصة الدرجة الأولى، الدفعة 28 دورة الشهادة العسكرية المهنية الدرجة الثانية (طلبة ضباط الصف جدد)، الدفعة ا22 دورة الشهادة العسكرية المهنية الدرجة الثانية (طلبة ضباط الصف منحدرين من الصف).

وأطلق على الدفعات المتخرجة إسم الشهيد “شاهدي السعيد”.