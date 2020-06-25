بالصور.. مراسيم تسليم المهام بين مليكة بن دودة وكاتب الدولة للإنتاج الثقافي سليم دادة

تمت اليوم الخميس بوزارة الثقافة مراسيم تسليم وإستلام المهام بين وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة كاتب الدولة للإنتاج الثقافي سابقا سليم دادة.

ووفق وزارة الثقافة فإن مراسيم التسيلم تمت بحضور كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة مكلف بالصناعة السينماتوغرافية، وعدد من إطارات الوزارة.

من جهتها أشادت الوزيرة بالمجهودات التي بذلها سليم دادة وطاقم ديوانه، بغرض إيجاد الحلول المناسبة لعدد من انشغالات المهنيين.

خاصة في اتخاذ مبادرات متنوعة، معربة عن أملها في أن يساهم في خدمة الثقافة الوطنية بأفكاره.

في حين أعرب سليم دادة، عن فخره لخدمة الثقافة الوطنية من موقع مسؤولياته، وعن استعداده للمساهمة دائما لصالح الثقافة الجزائرية.