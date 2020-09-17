بالصور.. مراسيم تسليم و استلام مهام رئيس اللجنة الأولمبية

تسلم صبيحة اليوم الخميس عبد الرحمان حماد مهامه رسميا على رأس اللجنة الأولمبية خلال حفل أقيم بمقر الهيئة الأولمبية ببن عكنون.

وشهد حفل التنصيب حضور وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، وكاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري، ورؤساء الإتحادات الرياضية، وأعضاء المكتب التنفيدي.

و في كلمة مقتضبة خلال حفل تسليم المهام ,حرص عبد الرحمان حماد, صاحب برونزية العاب سيدني على تجديد شكره لأعضاء الجمعية العامة للجنة الاولمبية على الثقة التي وضعوها في شخصه “معبرا عن ” اعتزازه وافتخاره لرئاسته لهيئة رياضية تروج لقيم الأخوة و السلام بين الفاعلين في الحركة الرياضية (…)سأسهر على توفير كل الإمكانيات الضرورية من اجل ضمان تحضير نوعي لكل العناصر الوطنية المتأهلة لأولمبياد طوكيو 2021 “.