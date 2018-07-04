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بالصور.. مراسيم تنصيب الجنرال غالي بلقصير

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بالصور.. مراسيم تنصيب الجنرال غالي بلقصير صورة مركبة
بقلم أمينة لعلالي

تحصّل موقع “النهار أون لاين”، على صور خاصة بعملية تنصيب الجنرال غالي بلقصير على رأس الدرك الوطني.


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