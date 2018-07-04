بالصور.. مراسيم تنصيب الجنرال غالي بلقصير

يشتكي العديد من فلاحي بلدية واد الجمعة بولاية غليزان، من الجفاف الذي يعرض أشجار الحمضيات الى تلف الأشجارو الثمار.
وقد عرفت المنطقة شحافي تهاطل الأمطار خلال…
لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب آخر بجروح في حادث مرور بالمخرج الغربي لبلدية الحمادنة بالطريق الوطني رقم 4 بولاية غليزان.
وحسب مصادرالنّهار، فإنّ الحادث نجم عن…
خلّف انفجار داخل شقة في الطابق الأول بعمارة تقع بشارع طنجة ببلدية الجزائر الوسطى صبيحة اليوم الأربعاء، 4 إصابات متفاوتة الخطورة.
حسبما أكّده المكلف بالإعلام على…
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