بالصور.. مراسيم تنصيب رئيس أمن ولاية النعامة الجديد

قام المفتش الجهوي لشرطة الغرب وهران بتنصيب رئيس أمن ولاية النعامة الجديد، عميد أوّل للشرطة بايزيد ابراهيم.

وتم تعيين بايزيد ابراهيم خلفا لعميد أول للشرطة بوقنادل محمد.

وحضر حفل التنصيب والي الولاية، أعضاء السلطات المحلية والعسكرية، إطارات تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني.

وسبق لرئيس أمن ولاية النعامة الجديد أن تقلد عدة مناصب راقية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني: مدير مدرسة الشرطة بولاية الشلف، إطار سامي على مستوى المفتشية العامة للأمن الوطني، مدير مدرسة الشرطة بولاية عنابة، وأخيرا رئيس أمن ولاية غليزان.